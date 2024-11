“Comm’ maje”, ecco il nuovo singolo del cantautore Greg Rega

Dopo il successo di “Vita Mia,” il primo singolo della trilogia dedicata all’amore, Greg Rega torna sulle scene musicali con il secondo capitolo, “Comm’ maje,” disponibile su tutte le piattaforme digitali dall’8 ottobre sotto le etichette Imusician e Camposound. Prodotto dal rinomato Endly, già collaboratore di artisti del calibro di Clementino e Ste, e scritto da Maldestro, “Comm’ maje” è frutto di una sinergia tra lo stesso Maldestro, Endly e il cantautore di Roccarainola. Maldestro racconta: “Ho scritto questo pezzo in un momento di ricerca musicale. Poi è arrivato Greg una sera e mi ha detto che gli sarebbe piaciuto cantarlo. A Greg non puoi dire di no, perché sai che la sua voce incredibile è fatta apposta per migliorare ogni cosa.” Anche “Comm’ maje,” come “Vita Mia,” è accompagnato da un visual video che esplora visivamente il tema dell’amore, cardine dell’intera trilogia. Il video aggiunge una dimensione narrativa e crea un’esperienza immersiva per l’ascoltatore, ampliando il messaggio della canzone.

ARTISTA VERSATILE E DI SUCCESSO – Il 37enne Gregorio Rega, in arte Greg Rega, ha mosso i primi passi nella musica all’età di 20 anni. Ha studiato con maestri come Fulvio Tomaino, specializzandosi in generi come soul, R&B e funk. Con una carriera arricchita da collaborazioni con icone della scena rap e musicale italiana, tra cui Clementino, Paura e DJ Tyone, Greg Rega è un nome riconosciuto a livello nazionale e internazionale per la sua voce potente e la sua capacità di emozionare il pubblico.

DALLA TV AL PRIMO SINGOLO – La svolta per Greg è arrivata nel 2015 con la sua partecipazione a The Voice of Italy, dove è entrato nel team di Noemi, che lo ha poi voluto come back vocalist nei suoi tour. Questa esperienza lo ha portato a esibirsi al Concerto del Primo Maggio, al Coca-Cola Summer Festival, e in altri eventi di prestigio come il Premio “Giorgio Gaber” e il Premio “Musicultura”. Ha pubblicato il suo primo singolo, Sempre così, seguito da collaborazioni con Profugy e Giulia Olivieri nel brano Paura d’o mare. Nel 2017, Rega ha fondato il progetto Greg Rega Electro Soul Experience, un collettivo di sette musicisti che, con un sound moderno e ricco di contaminazioni elettroniche, reinterpreta il meglio del funk, soul e R&B.

IL NUOVO CAPITOLO – Nel 2019, Greg ha vinto la prima edizione del programma All Together Now su Canale 5 con Michelle Hunziker e J-Ax, e ha lanciato il singolo Dint’All’Anema. Nel 2021, ha vinto il Premio NyCanta con Ogni Vota, consolidando ulteriormente la sua posizione nella musica italiana. Recentemente ha partecipato a X Factor Romania con il gruppo The Super 4, esibendosi in una serie di concerti nell’Europa dell’Est. Attualmente Greg Rega fa parte della live band di Clementino come seconda voce, continuando a portare la sua passione e il suo talento in ogni performance. Con il lancio di Comm’ maje, Greg prosegue il suo viaggio musicale, esplorando le sfumature dell’amore e offrendo al pubblico una nuova esperienza emotiva che lascia il segno.