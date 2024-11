Eccellenza, Nola rimontato al “Solaro”: con l’Ercolanese è pari

Dopo la vittoria nell’andata dei quarti di Coppa Italia in casa dell’Ercolanese, il Nola è tornato a sfidare i granata, questa volta per il turno di campionato al “Solaro”. Il match, terminato in parità, ha visto i protagonisti ripetersi nel tabellino dei marcatori, senza però che nessuna delle due squadre riuscisse a prevalere. Il Nola è partito forte, ma già al 4′ minuto rischia grosso: un lancio lungo dell’Ercolanese coglie impreparata la difesa bianconera, permettendo a Celiento di superare Pellino e cercare la rete da posizione defilata, ma Varsi riesce a salvare sulla linea. Al 9′ il Nola passa in vantaggio: Dell’Orfanello recupera palla sulla propria trequarti, avvia il contropiede con Varsi e conclude l’azione con un diagonale preciso che batte Maiellaro. Solo un minuto dopo, il Nola sfiora il raddoppio, ma Maiellaro chiude bene lo specchio a Melillo, impedendogli di concretizzare una buona occasione in area di rigore. Al 35′, l’Ercolanese trova il pareggio: Celiento sfonda sulla sinistra e serve Malafronte, che con una conclusione incrociata non lascia scampo a Pellino. Nel resto della gara, il Nola domina il possesso e crea altre opportunità, ma la difesa dell’Ercolanese regge. Complici i pareggi di Afragolese e Forio, la classifica non subisce cambiamenti significativi per i bianconeri, che ora si preparano a un doppio impegno: nel weekend affronteranno il Gladiator in casa, seguiti dal ritorno dei Quarti di Coppa Italia contro l’Ercolanese allo Sporting.

DICHIRAZIONI – “È stato un match simile a quello con l’Afragolese, dove abbiamo giocato meglio nella seconda sfida, ma senza ottenere la vittoria,” ha dichiarato mister Francesco Farina. “Malafronte ha segnato un gol bellissimo, ma per il resto la partita è stata dominata dal Nola. Abbiamo gestito il possesso e creato pericoli, anche se alla fine abbiamo ottenuto solo un pareggio”. Farina ha poi elogiato la prestazione della squadra: “Giocare e uscire rammaricati per un pareggio a Ercolano dimostra la crescita di questo gruppo. Sia noi che l’Ercolanese abbiamo avuto un calendario difficile, e per noi proseguirà con la sfida contro il Gladiator. Questo, però, non è uno stop. Abbiamo giocato per vincere e, nonostante il risultato, siamo consapevoli dello spessore della squadra. Se dovessi migliorare qualcosa, sarebbe la finalizzazione: dobbiamo chiudere le partite quando ne abbiamo l’opportunità. Oggi potevamo farlo e non ci siamo riusciti. Questo è un aspetto su cui lavorare”.

IL TABELLINO

ERCOLANESE – NOLA 1-1

ERCOLANESE: Maiellaro, Balzano, Esposito G., Tarascio, Avella (90′ Riccio), Di Nunzio, Pellecchia S. (59′ Carnicelli), Giacco, Celiento, Nuvoli (81′ Abdallah), Malafronte. A disposizione: Vysochynskyi, Di Cristofaro, Mele, Acunzo, Esposito A., Fiele. Allenatore: Salvatore Ambrosino.

NOLA: Pellino, Cacciatore, Cassandro, Pepe, Costanzo (46′ Liccardi), Dell’Orfanello, Castagna (46′ Biason), Cozzolino, Melillo (89′ Chianese), Varsi (70′ Caccavallo), Pozzebon (61′ Filosa). A disposizione: Angarelli, Pagano, De Luca, Papa. Allenatore: Francesco Farina.

ARBITRO: Bortoletto di Treviso (assistenti Mauriello di Frattamaggiore e Carrozza di Battipaglia).

RETI: Dell’Orfanello 9′ (N), Malafronte 35′ (E).

NOTE: ammoniti Balzano e Malafronte per l’Ercolanese; ammoniti Liccardi, Biason e Dell’Orfanello per il Nola.