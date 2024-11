Eccellenza, un gol per tempo: il Nola archivia la pratica Montecalcio

Con una rete per tempo, il Nola supera il Montecalcio nella sfida di domenica mattina e si avvicina alla vetta della classifica, distante ormai solo tre lunghezze. Nonostante l’assenza di Vitolo per infortunio, la squadra di mister Farina ha potuto contare sul ritorno in campo di Cozzolino e ha preso immediatamente il controllo della partita.

Il primo gol arriva al 32′: Melillo, ricevuta palla in area, si destreggia con una finta elegante e subisce un fallo decisivo. Dal dischetto Pozzebon non sbaglia, regalando ai bianconeri il vantaggio. Il Nola mantiene il controllo e, nei primi minuti della ripresa, raddoppia con un gran tiro da fuori area di Costanzo, alla sua prima marcatura con il club. I bianconeri sfiorano il tris in contropiede con Dell’Orfanello, ma l’azione si conclude senza esito. Nel finale, all’87’, il neoentrato Caccavallo tenta un tiro a giro, ma Di Marzo è attento e devia in corner.

DICHIARAZIONI – “È stata una bella partita,” ha dichiarato mister Francesco Farina. “Abbiamo vinto con merito e gestito bene fino al secondo gol. Potevamo chiuderla con qualche altra occasione, ma va bene così. Sono contento anche per Caccavallo, che è rientrato e quasi segnava. Ci stiamo esprimendo bene: in 14 partite, 10 clean sheet. Significa che la squadra subisce poco ed è efficace in attacco.”

Entusiasta anche Davide Costanzo, autore del secondo gol: “Contento per il mio primo gol con questa maglia e per la vittoria di squadra. Il match era impegnativo, anche per via dell’orario, ma ci siamo adattati. Siamo una grande squadra, un gruppo unito, e vogliamo continuare a fare bene. Dedicato ai nostri tifosi, come sempre.”

IL TABELLINO

MONTECALCIO – NOLA 0-2

MONTECALCIO: Di Marzo, Della Rocca, Perretta, Rosolino, Raucci, Gallego, Ricciolino (De Vivo), Capuano A. (Marigliano), Giliberti (Guadagni), Schinnea, Rimoli (Castaldo). A disposizione: Manno, Salvati, Capuano G., Esposito, Ruggiero. Allenatore: Angelo Iervolino.

NOLA: Pellino, Costanzo, Cassandro, Pepe, Cacciatore (De Luca), Dell’Orfanello, Melillo (Biason), Cozzolino, Varsi (Liccardi), Pozzebon (Caccavallo), Filosa (Caropreso). A disposizione: Angarelli, Pagano, Papa, Indiano. Allenatore: Francesco Farina.

Arbitro: Ruggiero di Salerno (assistenti Porcelli di Benevento e Rossi di Benevento).

Reti: Pozzebon rig. 32′, Costanzo 52′.

Note: ammoniti Della Rocca, Salvati, Raucci, Schinnea e Gallego per il Montecalcio; ammoniti Cacciatore e Pellino per il Nola.

CLASSIFICA GIRONE A (10 giornata) Afragolese 26, Real Forio e Nola 23; Real Normanna 22; Ercolanese 20; Castel Volturno 19; Albanova 18*; Gladiator 17; Pomigliano e Portici 16; Quarto 13; Sant’Anastasia 12; Sessana 8; Frattese, Montecalcio e Virtus Afragola 4; Frocalcio e Micri* 3 * una gara in meno