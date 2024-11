Non ce l’ha fatta Alessia Piccirillo, la 19enne di Castellammare di Stabia rimasta gravemente ferita nell’incidente stradale avvenuto domenica scorsa sulla Statale Sorrentina 145, a Vico Equense. La giovane si trovava a bordo di una moto guidata dal fidanzato, Simeon Dimitrov Plemenov, 18 anni, quando il mezzo, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è schiantato contro un muretto. Simeon è morto sul colpo, mentre Alessia era stata trasferita d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove è deceduta poco fa nonostante i tentativi dei medici di salvarla. I due fidanzati, Simeon e Alessia, erano compagni di classe all’istituto Tecnico Turistico “Luigi Sturzo” di Castellammare di Stabia e frequentavano l’ultimo anno. Simeon era considerato una promessa del canottaggio. La loro scomparsa ha lasciato una ferita profonda nella comunità scolastica, che nel giro di pochi giorni ha dovuto affrontare due tragiche perdite. L’istituto, per sostenere gli studenti colpiti da questo doppio lutto, ha richiesto l’intervento di esperti in supporto psicologico. Domani mattina, gli specialisti incontreranno gli studenti per aiutarli ad affrontare il dolore, mentre ieri la comunità studentesca aveva organizzato un momento di ricordo per Simeon, facendo volare in cielo centinaia di palloncini bianchi. Profondo il cordoglio espresso dall’Istituto “Sturzo”: “Apprendiamo sgomenti la terribile notizia: Alessia Piccirillo non ce l’ha fatta. Ci uniamo al dolore immenso dei familiari, dei compagni e di tutti quelli che la conoscevano e la amavano. Alessia con Simeon, insieme nei nostri cuori.”