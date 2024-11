“La Vita a Volte Capita”: il nonno dei sogni e il potere di ricominciare

Capire la vita, anche ad ottant’anni si può. Succede a Cesare Annunziata, il nonno che tutti vorremmo avere, il personaggio più famoso creato dalla penna sapiente di Lorenzo Marone, già protagonista di “La tentazione di essere felici”. Qui Cesare Annunziata si era rivelato sin dalle prime pagine un personaggio forte, magnetico, energetico, uno di quei volti che ti fa sorridere, ti suscita empatia e al contempo ti trattiene con sè facendoti riflettere.

LA TRAMA – È agosto. Un mese umido, caldo e spregioso in una Napoli vuota dei suoi canonici abitanti. Cesare si aggira per la città, respira afa e diffonde consigli anche a chi delle sue parole importa meno che zero. È un Cesare ben diverso da quello che abbiamo conosciuto. Ha qualche anno in più, o almeno sembra, ed è ancora più stanco e solo di quel che ricordavamo. Non è più quell’orso chiuso e burbero che avevamo conosciuto, non è più un uomo che evita l’umanità. Ha tanto, troppo, tempo per pensare e paradossalmente inizia a desiderare di condividere qualcosa con gli altri, a maggior ragione se sono donne e nei loro occhi vede un dolore nuovo ed oscuro. Perché Cesare adesso aggiusta. Cosa? Aggiusta ciò che è rotto e in particolare cura le anime di chi ha bisogno di essere rattoppato. In una Napoli oppressa dalla calura e completamente svuotata, Cesare si muoverà attraverso notti insonni e incontri inaspettati e anche dolori imprevisti, alla ricerca di un senso da dare all’ultimo tratto della sua vita.

“La vita a volte capita” è un romanzo per chi cerca ristoro, per chi cerca una coccola per ripartire, per chi vuole ricominciare. È un invito ad aprirci e soprattutto a guardarci dentro riscoprendo cosa sia la solitudine, la paura, cosa sia il dolore e ancora la rabbia. Anche ad ottant’anni. Con una consapevolezza nuova, diversa ma pur sempre viva. (Autilia Napolitano)

La vita a colte capita di Lorenzo Marone Feltrinelli Pagine: 320 Costo: 19 euro

