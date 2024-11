Il parcheggio della stazione ferroviaria di Nola è stato rinnovato e riaperto, ora operativo 24 ore su 24, con oltre 130 posti auto disponibili. Tra le novità, il servizio “Kiss & Ride” permette a chi accompagna o accoglie viaggiatori di usufruire di 10 minuti di sosta gratuita.

Situato in via Anfiteatro Laterizio, il parcheggio (non custodito) offre due ingressi, uno dei quali posizionato direttamente sul lato della stazione e collegato tramite un percorso pedonale. L’area è attrezzata con un sistema di videosorveglianza attiva e assistenza in tempo reale, garantendo un alto livello di sicurezza per i visitatori. Per una maggiore accessibilità, sono previsti 3 posti “rosa” riservati alle donne in gravidanza o neomamme e 3 posti “blu” dedicati ai passeggeri con mobilità ridotta. Il progetto di riqualificazione, realizzato da Fs Park , ha previsto l’installazione di un sistema di automazione per ingressi e uscite, tecnologia di riconoscimento delle targhe, una nuova segnaletica orizzontale e verticale, e il potenziamento degli impianti elettrici e di illuminazione con soluzioni a basso consumo energetico.

Le tariffe proposte dal gruppo Fs rispondono a diverse esigenze: 1 euro l’ora o 8 euro per la giornata intera. Gli abbonati al servizio ferroviario possono accedere a tariffe agevolate: 40 euro al mese, 200 euro per 6 mesi e 350 euro l’anno. Per chi non ha un abbonamento ferroviario, le tariffe mensili partono da 55 euro, con possibilità di scegliere formule semestrali a 275 euro e annuali a 500 euro.