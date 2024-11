ROCCARAINOLA (ads) – Una marcia per non dimenticare. È la 14esima “Marcia del Ricordo” in programma domenica 17 novembre alle 10, organizzata dall’associazione sociale e culturale di Roccarainola “L’Incontro” in occasione della Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada con il patrocinio del Comune di Roccarainola. Il programma prevede l’inizio della marcia alle 10 con partenza da piazza San Giovanni ed arrivo al santuario di Sant’Agnello Abate dove sarà poi celebrata la messa delle 11,30. L’associazione, oltre a ricordare che è prevista anche una navetta da piazza San Giovanni a piazza Sant’Agnello e ritorno, invita i cittadini a partecipare all’evento che come sempre, oltre a voler ricordare i propri cari deceduti in incidenti stradali, ha l’obiettivo di sensibilizzare gli utenti della strada ad un corretto comportamento alla guida. La Giornata mondiale delle vittime della strada, istituita nel 1993 dalle Nazioni Unita per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle conseguenze dei tragici incidenti stradali e per promuovere la sicurezza stradale, viene commemorata ogni anno nella terza domenica di novembre per onorare la memoria delle vittime degli incidenti stradali in tutto il mondo.