Il Sud Italia, e in particolare la Campania, ha sempre avuto un legame profondo con le tradizioni del cenone di fine anno. Il 31 dicembre è una serata dedicata alla famiglia, agli amici, ai sapori autentici e ai rituali che guardano con speranza al futuro. Scopriamo insieme il menu tipico, le bevande, i riti scaramantici e i programmi tv che accompagneranno i campani verso il 2025.

IL MENU DEL CENONE – La cucina campana è protagonista indiscussa della serata, con piatti che celebrano la tradizione e la bontà dei prodotti locali: per iniziare a tavola non possono mancare bruschette con pomodori del piennolo, mozzarella di bufala, salumi tipici come il capocollo e la soppressata, e una selezione di sottoli artigianali. Tra i primi piatti, due pilastri del cenone sono gli spaghetti con le vongole veraci, che simboleggiano fortuna e prosperità, e i paccheri con ragù di pesce, un piatto ricco e saporito. Per i secondi piatti, capitone fritto o al forno, simbolo di protezione dal male, e baccalà in pastella, accompagnati da insalata di rinforzo, un classico della tavola natalizia campana. Sui contorni la scelta ricade sui broccoli di Natale saltati in padella con aglio, olio e peperoncino, e patate novelle al forno con erbe aromatiche. La serata si conclude con un trionfo di dolcezza: struffoli, roccocò, mustaccioli e cassatine napoletane, accompagnati da frutta secca e mandarini profumati.

IL BRINDISI DI MEZZANOTTE – Il brindisi è uno dei momenti più attesi del cenone. In Campania, lo spumante dolce o il prosecco sono i protagonisti, spesso accompagnati da limoncello fatto in casa o liquori a base di erbe. Per chi vuole osare, un cocktail al melograno, simbolo di abbondanza, è perfetto per salutare il nuovo anno.

RITI SCARAMANTICI – La Campania è una terra di superstizioni e riti di buon auspicio. Tra i più seguiti: Indossare biancheria intima rossa, simbolo di fortuna e amore oppure mangiare lenticchie a mezzanotte, che rappresentano denaro e prosperità. Bruciare un oggetto vecchio, per liberarsi del passato e accogliere il futuro o lanciare piatti o oggetti fuori dalla finestra, un gesto che, in alcune zone, è ancora praticato per “scaricare” le negatività.

PROGRAMMI TV – Il cenone di fine anno si arricchisce spesso della compagnia della tv, con spettacoli che fanno da sfondo ai festeggiamenti. Tra i programmi più attesi per il 31 dicembre 2024: Alle 20,30 il tradizionale messaggio a reti unificate del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a seguire “L’Anno che Verrà” su Rai 1 e “Capodanno in Musica” su Canale 5 per arrivare al countdown che annuncia il 2025.

I FUOCHI D’ARTIFICIO – A mezzanotte, i balconi e le piazze campane si accendono con spettacolari fuochi d’artificio. Il cielo si riempie di colori, accompagnato dal suono dei tappi di spumante e dagli auguri di buon anno.