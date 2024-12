Il Nola di mister Karel Zeman ha conquistato una preziosa vittoria nella gara di andata delle semifinali di Coppa Italia Dilettanti, imponendosi 2-1 sulla Sessana allo “Sporting Club”. Nonostante le numerose assenze (Vitolo, Dell’Orfanello, Caccavallo e Costanzo), Zeman ha riorganizzato la squadra schierando Alcolino in porta, Biason in difesa e Chianese come falso nueve. La partita, inizialmente equilibrata e avara di emozioni, si è accesa nel secondo tempo grazie alla spinta offensiva dei padroni di casa.

LA PARTITA – La rete del vantaggio bianconero è arrivata al 61’: azione sulla sinistra di Varsi, assist per Melillo che serve Filosa, abile a insaccare. Passano solo quattro minuti e il Nola raddoppia, ancora con Filosa, bravo a capitalizzare un cross dalla destra di Cacciatore con un preciso tap-in. Nonostante altre occasioni per Filosa e Varsi, i padroni di casa non sono riusciti a chiudere definitivamente la partita. La Sessana ha approfittato di una distrazione difensiva al 71’, accorciando le distanze con Pisani Jr. Il Nola ha mantenuto il vantaggio fino al termine, portando a casa un risultato che offre un buon margine in vista del ritorno, previsto per l’8 gennaio a Sessa Aurunca.

DICHIARAZIONI – Mister Zeman ha commentato così la prestazione: “Non è stata una bella partita e mi scuso con i tifosi. Mi aspetto molto di più dalla squadra. Nonostante tutto, la vittoria era importante per presentarci al ritorno con un vantaggio. Dobbiamo lavorare di più, soprattutto sulla continuità. Non possiamo accontentarci come oggi, quando sul 2-0 abbiamo subito un gol evitabile”.

Anche Giovanni Filosa, autore della doppietta decisiva, ha sottolineato l’importanza del risultato: “È stato bello tornare al gol, ma siamo già concentrati sulla prossima partita. L’importante era vincere, per i tifosi e per la società. Ora dobbiamo continuare a lavorare duramente”.

IL TABELLINO

NOLA: Alcolino, Caropreso (st Papa), Cacciatore, Biason, Pepe, Cozzolino, Melillo, Castagna, Varsi, Chianese (st Liccardi), Filosa. Allenatore: Karel Zeman.

SESSANA: Scolavino, Esposito S. (st Del Giudice), Pollio, Cavaliere, Esposito V., Viglietti, Panaro, Borrelli (st Verde), Pisani V. (st Pisani V. Jr), Simonetti (st Calone), Di Martino (st D’Abronzo). Allenatore: Antonio De Stefano.

ARBITRO: Ruggiero di Salerno (assistenti Maffia di Agropoli e Gaeta di Nocera Inferiore).

RETI: Filosa 61’, 65’ (N); Pisani V. Jr 71’ (S).

NOTE: Ammoniti Biason (Nola) e Verde (Sessana).