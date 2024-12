Furti a Camposano e Cimitile, paura e segnalazioni di auto sospette

Camposano e Cimitile si mobilitano contro l’incubo dei furti serali e notturni. Il sindaco di Camposano, Francesco Barbato, e il consigliere comunale di Cimitile Massimo Scala hanno pubblicato appelli sui social network, con con foto e video, fornendo informazioni utili e invitando i cittadini a rimanere vigili, a collaborare e chiamare le forze dell’ordine per prevenire e contrastare i furti, dopo episodi che hanno messo in allerta i residenti.

CIMITILE – Il consigliere comunale Massimo Scala ha segnalato la presenza di tre autovetture sospette, attualmente sotto osservazione: una Skoda Station Wagon Bianca, un’Alfa Romeo Giulietta Nera e un’Audi A6 Station Wagon (modello vecchio). Tutte le segnalazioni ricevute dai cittadini sono state già trasmesse ai carabinieri della compagnia di Nola. Scala ha ribadito l’importanza della collaborazione comunitaria per garantire la sicurezza: “La sicurezza è una responsabilità condivisa. Restiamo uniti per una comunità più sicura, il vostro contributo è prezioso”.

CAMPOSANO – Il sindaco Francesco Barbato ha descritto due recenti episodi che evidenziano l’urgenza di una sorveglianza attiva. Il primo è un tentato furto: un cittadino ha inviato alla polizia locale un video in cui un uomo incappucciato scende da una Giulietta scura (lo stesso modello di auto segnalato a Cimitile) e bussa a un citofono. Nonostante non sia riuscito a commettere il furto, il pronto intervento dei vigili e dei carabinieri ha evitato il peggio. Poco dopo, sempre come racconta Barbato, l’allarme in un palazzo: poco dopo, un residente ha avvisato il sindaco di un furto in corso nel proprio stabile. Grazie alla chiamata tempestiva alla compagnia dei carabinieri di Nola, due volanti sono intervenute rapidamente, riuscendo quasi a fermare i responsabili. Anche Barbato ha invitato i cittadini a non ignorare segnali sospetti, come persone che si aggirano osservando le abitazioni, e a contattare le autorità competenti: “Non girate la faccia dall’altra parte, con la polizia locale, i carabinieri e lo Stato, difendiamo ogni giorno la vostra sicurezza” ha scritto Barbato.