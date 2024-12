Nola, il mercato settimanale si trasferisce al “Vulcano Buono”

NOLA (nl) – Con una delibera immediatamente eseguibile, il commissario prefettizio Maria Lucia Trezza ha definito la temporanea ricollocazione del mercato settimanale di Nola presso l’area parcheggio del centro commerciale “Vulcano Buono”. Questa decisione arriva dopo mesi di sospensione delle attività mercatali, iniziate il 24 giugno 2024, e si pone come soluzione necessaria per garantire il regolare svolgimento del mercato, che rappresenta un’importante risorsa economica per la città. L’atto di indirizzo sarà successivamente ratificato con una convenzione con il “Vulcan Buono” per la definizione delle condizioni di utilizzo dell’area individuata.

UNA LUNGA VICENDA – Il mercato settimanale, tra i più grandi della Campania, si svolgeva ogni mercoledì nell’area di Piazza d’Armi. Tuttavia, il programma di valorizzazione di quest’ultima – finanziato con 5 milioni di euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – e il riconoscimento del suo interesse storico-archeologico hanno reso incompatibile la coesistenza delle attività mercatali con i lavori previsti. Nonostante i numerosi tentativi di individuare una nuova sede temporanea, incluse consultazioni con organizzazioni sindacali e associazioni di categoria, le aree precedentemente designate si sono rivelate inadeguate per ragioni economiche, strutturali e igienico-sanitarie e hanno provocato forti tensioni tra la politica e gli operatori.

IL “VULCANO BUONO” – La scelta di utilizzare l’area parcheggio del centro commerciale “Vulcano Buono” come sede provvisoria è stata determinata da diversi fattori, tra cui la disponibilità gratuita dell’area concessa dalla società Vulcano S.p.A., senza oneri per il Comune, l’adattabilità dello spazio, con lavori necessari per adeguarla alla funzione mercatale e la facilità di accesso e possibilità di istituire un servizio navetta per collegare il centro cittadino con la nuova area mercatale.

I DETTAGLI – La delibera stabilisce che il mercato si svolgerà ogni mercoledì, mantenendo la graduatoria di 260 operatori (42 alimentari e 218 non alimentari), con 30 posteggi riservati. Sono inoltre previsti: la progettazione dei lavori per rendere l’area idonea, l’organizzazione del servizio navetta gratuito e della viabilità e l’istituzione di un servizio di spazzamento e pulizia al termine della giornata di mercato. L’Asl Napoli 3 Sud ha espresso parere favorevole all’utilizzo dell’area, imponendo alcune prescrizioni igienico-sanitarie.