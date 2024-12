I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno arrestato un 24enne ad Afragola, trovato in possesso di un enorme quantitativo di materiale pirotecnico illegale ad alta proprietà esplodente. Durante un’operazione mirata al contrasto dei traffici illeciti, i militari del Gruppo di Frattamaggiore hanno individuato un garage, all’interno di uno stabile, utilizzato come laboratorio clandestino per la fabbricazione e lo stoccaggio di artifizi pirotecnici. La perquisizione ha portato al sequestro di oltre 9mila artifizi pirotecnici, per un peso complessivo di oltre 120 chilogrammi di materiale esplodente. Sono state trovate anche attrezzature specifiche per la produzione di petardi. Secondo i carabinieri del nucleo Artificieri, il potenziale deflagrante del materiale, classificato come “micidiale”, avrebbe potuto compromettere la stabilità dell’intero edificio. La merce sequestrata, priva di indicazioni sulle caratteristiche della miscela esplosiva, avrebbe potuto generare un profitto illecito di circa 50mila euro sui mercati paralleli. Il 24enne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito presso la casa circondariale di Napoli-Poggioreale. È accusato di fabbricazione, detenzione e commercio di materiale esplodente.