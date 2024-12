Venerdì 6 dicembre, dalle 18.30 alle 21.30, il Museo Possibile – Officina per le Arti Contemporanee e lo Spettacolo di Nola, situato presso le Ex Scuderie del Seminario Vescovile in via della Repubblica, ospiterà l’inaugurazione della mostra “Penelope alla Guerra”, curata dal sociologo e critico d’arte contemporanea Gaetano Romano. L’esposizione raccoglie opere di sei artiste: Caterina Arcuri, Anna Coppola, Rosa Cuccurullo, Diana D’Ambrosio, Mary Pappalardo e Stefania Sabatino, ponendo l’accento sulla forza e la creatività femminile nel mondo dell’arte. Il titolo della mostra rende omaggio al primo romanzo di Oriana Fallaci, “Penelope alla Guerra”, pubblicato negli anni ’60. La protagonista, Giò, incarna una donna che non aspetta più il ritorno di Ulisse, ma diventa Ulisse stessa: lucida, determinata, pronta a mettersi in gioco e affrontare le sfide. Questo spirito di resistenza e intraprendenza è il filo conduttore delle opere esposte, dove l’indole femminile, con la sua forza e perseveranza, emerge nella pratica quotidiana dell’arte. Le azioni e i gesti delle artiste si trasformano in inedite morfologie espressive che riflettono una sensibilità unica. Le opere in mostra sono un viaggio tra figurazioni, cromatismi e suggestioni sensoriali, sospese tra il dentro e il fuori, tra l’essere e l’apparire. Gli elementi utilizzati – ferro, plexiglass, terracotta, tessuti – vengono plasmati, attraversati e talvolta minacciati dal fuoco, per rinascere in una veste nuova, frutto di un affascinante gioco tra distruzione e creazione. La mostra si propone di esplorare i territori simbolici e alchemici dell’arte, dove la materia si trasforma in emozione, raccontando storie che celebrano la forza e il talento femminile.

INFO SULLA MOSTRA

Curatore: Gaetano Romano

Museopossibile: Ex Scuderie del Seminario Vescovile di Nola

Inaugurazione mostra: 6 dicembre ore 18,00 saranno presenti gli artisti

Durata mostra: dal 6 dicembre al 10 gennaio 2025

Orari di apertura:

lunedì – 10.30/13.00 | 16.30/18.30

martedì su appuntamento

mercoledì – 10.30/13.00 | 16.30/18.30

giovedì su appuntamento

venerdì – 18.00/20.30

sabato – 10.30/12.30