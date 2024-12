TUFINO (nl) – Questa notte a Tufino, in via Roma, si è consumata una tragedia che ha sconvolto la comunità. I carabinieri della sezione Radiomobile di Nola sono intervenuti in un’abitazione privata a seguito di un incidente domestico. Secondo le prime ricostruzioni, una bambina di appena quattro anni sarebbe precipitata da una scala a chiocciola interna, riportando ferite che si sono rivelate fatali. Sul posto era già presente un equipaggio del 118, ma per la piccola non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, già segnata dalla morte di Altair Iannicelli, il 39enne operaio travolto e ucciso da un tir sull’A1. Un periodo davvero disgraziato.