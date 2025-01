CICCIANO (Domenico Forino) – Tornano le corse clandestine e i disturbi sull’Alveo Avella, dopo una pausa forzata dovuta al maltempo. Nel corso degli ultimi pomeriggi, gruppi di giovani si sono riversati nell’area, trasformando il lagno in una pista per motorini. Tra accelerazioni, grida e giri di prova, il comportamento provoca non pochi disagi agli abitanti della zona, molti dei quali anziani.

UN PROBLEMA CHE SI RIPROPONE – Questo episodio, uno dei primi del 2025, si aggiunge a una lunga serie di segnalazioni avvenute nel corso del 2024. Nonostante gli interventi delle forze dell’ordine, con multe e sequestri, il fenomeno persiste. I cittadini, ormai esasperati, hanno nuovamente sollecitato un intervento risolutivo da parte delle autorità locali, tra cui i vigili urbani. “Se questo è solo il preludio di ciò che accadrà con la bella stagione, siamo già partiti malissimo. Cosa dobbiamo fare, sperare che piova sempre? Nonostante gli interventi dello scorso anno, i disordini continuano,” denunciano alcuni residenti.

NON SOLO CORSE – Agli schiamazzi e alle corse sull’alveo si sommano atti di vandalismo registrati in altre aree del territorio. A Cicciano, alcuni cittadini hanno denunciato di aver trovato cartoni di pizza, scatole di dolciumi e riviste gettati sui propri terrazzi, oltre a pali di metallo divelti per impedire il parcheggio in determinate zone. I residenti chiedono interventi immediati per arginare il fenomeno e prevenire ulteriori atti di inciviltà e situazioni di pericolo. “Serve un’azione più incisiva per evitare che queste situazioni diventino la norma,” concludono.