Comiziano diventa teatro di una violenta rissa in stile cinematografico, ma senza il fascino delle scazzottate di Bud Spencer e Terence Hill. L’atmosfera nel bar dove si è consumato l’episodio era tutt’altro che leggera: a innescare lo scontro, un battibecco degenerato in una vera e propria rissa. La serata era iniziata tranquillamente. Alcuni ragazzi si sfidavano a biliardo, giocando tra una battuta e l’altra. La posta in palio? Una grappa, con il perdente obbligato a pagare per tutti. Nel frattempo, a pochi metri, altri giovani si divertivano al calcio balilla. Le due comitive però si sono scontrate, almeno verbalmente: i ragazzi al biliardino hanno iniziato a schernire i giocatori al tavolo verde. Gli insulti sono presto degenerati e si è passati dalle parole alle mani. Nel parapiglia, sette giovani si sono affrontati furiosamente. Le stecche da biliardo, trasformate in armi, hanno reso la situazione ancora più drammatica. Alla fine, diversi ragazzi sono rimasti feriti e hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. I carabinieri della sezione radiomobile di Nola, intervenuti sul posto, sono riusciti a ricostruire la dinamica grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze dei presenti. I protagonisti della rissa, di età compresa tra i 17 e i 25 anni, sono stati identificati e denunciati per rissa.