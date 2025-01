Il 30 dicembre 2024 è stata approvata dallo Stato la legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, numero 207), che include una serie di misure destinate a sostenere le persone con disabilità e le loro famiglie. Tra le principali disposizioni, spiccano gli interventi volti a migliorare l’inclusione sociale, l’accesso a servizi e benefici fiscali, e a rafforzare il supporto economico.

Una delle modifiche più significative riguarda il sistema delle detrazioni fiscali, che introduce un limite massimo per i contribuenti con redditi superiori ai 75mila euro. L’importo massimo detraibile dipende dal reddito e dal numero di figli a carico, con coefficienti che aumentano in base al numero di figli, in particolare per quelli con disabilità accertata. Le spese sanitarie, gli investimenti in startup e alcune spese edilizie sono escluse dal calcolo del tetto massimo. Per quanto riguarda le detrazioni per figli a carico, la legge introduce un’ulteriore modifica, estendendo la detrazione solo ai figli tra 21 e 30 anni o ai figli con disabilità. Inoltre, vengono previsti limiti anche per le detrazioni per altri familiari a carico, che saranno applicabili esclusivamente ai familiari conviventi del contribuente.

Un altro aspetto importante è l’istituzione di un fondo di 1,5 milioni di euro per l’anno 2025, destinato a sostenere enti e associazioni che promuovono i diritti delle persone con disabilità e la loro partecipazione sociale. Inoltre, la Legge di Bilancio prevede un incremento delle risorse destinate all’inclusione scolastica, con 1.866 posti di sostegno per l’anno scolastico 2025-2026. La riforma prevede anche il riconoscimento della disabilità attraverso l’impiego di medici e figure professionali in collaborazione con l’Inps, con una dotazione di 16 milioni di euro per l’anno 2025. Viene poi estesa la disciplina che garantisce la gratuità del trasporto pubblico per i cani guida, applicandola anche ai cani di assistenza per persone con disabilità.

In ambito sociale, la Legge rifinanzia il fondo per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, il fondo per la distribuzione di derrate alimentari, e il fondo per le non autosufficienze, con un incremento significativo per i prossimi anni. Nel settore previdenziale, la Legge di Bilancio conferma le misure di uscita anticipata per i lavoratori, come la Quota 103, l’Ape sociale e l’Opzione donna, e prevede un aumento delle pensioni minime del 2,2% nel 2025.