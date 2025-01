CICCIANO (ennelle) – Cicciano si appresta a celebrare una delle sue tradizioni più amate e sentite: la festa di Sant’Antonio Abate, un evento che mescola fede, folklore e musica popolare, culminando nella spettacolare notte dei falò e nella coinvolgente tammurriata del 18 gennaio.

LA NOTTE DEI FALO’ – I falò, conosciuti come “cippi,” accendono le strade e le piazze del paese, regalando uno spettacolo suggestivo e ricco di significati. Questi fuochi, simbolo di purificazione e protezione, sono accesi in onore del santo protettore degli animali e dei campi, rappresentando un rito che affonda le sue radici nella cultura contadina. Intorno ai cippi, la comunità si riunisce in un’atmosfera calda e accogliente, condividendo il calore del fuoco e dell’ospitalità.

I BALLI DELLE PARANZE – La tammurriata ‘ncopp Sant’Antonio è l’anima della festa. Al ritmo ipnotico della tammorra e degli strumenti tradizionali, quattro celebri paranze – i Valcalore di Filippo Pugliese, A Giuglianese di Peppino Di Febbraio, A’ Perteca di Pino Jove e la Luna Janara di Toto Toralbo – animano la serata con musica e danze travolgenti. Intorno ai falò, si balla e si canta, celebrando la vita e le radici culturali di una comunità profondamente legata alle proprie tradizioni.

BENEDIZIONE ANIMALI E “TURNIATA” – La festa non è solo spettacolo, ma anche spiritualità e tradizione. Domani, alle 15, partirà dalla piazza Mazzini la processione con la benedizione degli animali e il rito della “turniata”, che prevede tre giri intorno alla suggestiva chiesa che custodisce la statua di Sant’Antonio Abate, momento di devozione e desiderio. Domenica mattina, la giornata inizierà con la messa e la processione, accompagnata da una banda musicale e un carro allestito a festa, che raccoglierà le offerte in natura donate al santo. Questi doni saranno messi all’asta nelle serate di domenica e lunedì. Lunedì, le scuole cittadine resteranno chiuse, come da tradizione, per consentire la conclusione dei festeggiamenti.

BALLATA DEL SANTO E FINALE – Alle 17:30 di lunedì, l’emozionante ballata della statua davanti alla chiesa segnerà uno dei momenti più intensi della celebrazione. La festa si concluderà alle 22:30 con una spettacolare gara di fuochi d’artificio in onore di Sant’Antonio Abate, il santo protettore del fuoco. Partecipare alla festa di Sant’Antonio Abate a Cicciano significa immergersi in un’esperienza unica, dove spiritualità, cultura e tradizione si fondono in un evento indimenticabile.