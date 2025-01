Eccellenza, Varsi su rigore: Nola acciuffa il Real Forio nel recupero

Il Nola, reduce dalla vittoria contro il Micri, non riesce ad andare oltre il pareggio nella sfida contro il Real Forio. Una partita intensa, giocata sull’isola, che lascia invariata la distanza in classifica tra le due squadre.

LA PARTITA – Il match inizia subito con i bianconeri all’attacco: al 4’, Lepre insacca ma il guardalinee alza la bandierina per un fuorigioco, annullando il gol. Il primo tempo si sviluppa in equilibrio, con le squadre attente a non concedere spazi. Nella ripresa, il Nola aumenta la pressione, andando vicino al gol con Vitolo e Varsi. Al 55’, occasione clamorosa per i bianconeri: Dell’Orfanello scappa sulla fascia e serve Lepre, che da posizione defilata non riesce a trovare la rete. Due minuti dopo, arriva il vantaggio del Real Forio: Acosta, appena entrato, insacca di testa su un cross dalla destra. Il Nola non si arrende e spinge fino al 90’, quando Filosa viene atterrato in area. Dal dischetto, Varsi è implacabile e firma il pareggio.

DICHIARAZIONI – “È stata la migliore gara giocata da quando sono qui,” ha commentato mister Karel Zeman. “Abbiamo condotto il primo tempo e nella ripresa c’è stato più equilibrio. Credo che il nostro primo gol non fosse fuorigioco. Dobbiamo analizzare tutto, ma se continueremo a giocare così sono sicuro che raccoglieremo molte soddisfazioni”.

IL TABELLINO

REAL FORIO – NOLA 1-1

REAL FORIO: Mazzella, Castagna, Serrano (46’ Acosta, 82’ Arcamone), Sogliuzzo, Pistola, Velotti, Tomasin, Di Meglio (46’ Aniceto), Di Costanzo, Buono (74’ Peluso), Marchionni (53’ Pelliccia). Allenatore: Carlo Sanchez.

NOLA: Guadagno, Cacciatore, Vitolo (88’ Pepe), Mansi, Dell’Orfanello, Biason (62’ Castagna), Melillo (82’ Mancini), Cozzolino, Varsi, Filosa, Lepre (62’ Liccardi).

Allenatore: Karel Zeman.

Arbitro: Lupo di Venosa (assistenti Gaeta di Nocera Inferiore, Forgione di Avellino).

Reti: 57’ Acosta (F), 90’+3 Varsi (N, rig.)

Ammoniti: Dell’Orfanello (N), Velotti, Arcamone, Aniceto, Pelliccia (F).