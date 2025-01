Furti e debiti fuori bilancio. Camposano in Azione mette sul tavolo temi di rilevanza per la comunità. Tra le questioni principali affrontate dal direttivo, l’allarme furti che da tempo sta generando paura e insicurezza tra i cittadini.

SICUREZZA – Il gruppo ha espresso forte preoccupazione per l’escalation di furti e ha ribadito la necessità di interventi tempestivi e concreti da parte dell’amministrazione comunale guidata d Francesco Barbato. “È incredibile – sottolineano i membri del direttivo – che il nostro sindaco, pur dichiarandosi rappresentante della massima autorità sul territorio, non abbia ancora comunicato ai cittadini le azioni che intende intraprendere per contrastare l’allarme furti”. Secondo il gruppo, il primo cittadino avrebbe discusso con il prefetto di Napoli possibili soluzioni, ma queste non sono ancora state rese pubbliche. Le proposte avanzate da Camposano in Azione per migliorare la sicurezza includono: potenziare la Polizia Municipale, attualmente composta da soli tre agenti; migliorare l’illuminazione pubblica, giudicata inadeguata in molte zone del paese; integrare il supporto della vigilanza privata a quello delle forze dell’ordine e rendere più efficace la videosorveglianza, con un eventuale potenziamento del sistema.

I NODI DEL BILANCIO – Un altro tema discusso è stato quello delle recenti variazioni di bilancio approvate dalla maggioranza. Il gruppo ha criticato la gestione del “finanziamento di 30.000 euro ricevuto dalla Città Metropolitana per manifestazioni culturali, evidenziando come il progetto originale sia stato modificato, con costi aggiuntivi di almeno 5.000 euro a carico del bilancio comunale”. Altre variazioni – fa sapere il direttivo – hanno riguardato 85mila euro destinati a luminarie e spettacoli, una spesa ritenuta eccessiva e altri 62mila euro per debiti fuori bilancio, su cui il gruppo chiede maggiore trasparenza. Gli esperti legali di Camposano in Azione hanno già avviato l’iter per ottenere la documentazione necessaria a chiarire queste spese e verificarne la conformità normativa.

ORDINANZE E VIABILITA’ – Il gruppo ha espresso forte dissenso verso alcune ordinanze comunali, tra cui quella sul disco orario in via Marconi e il cambio di senso di marcia in via Madonnella, dove la mancata adeguata segnaletica ha creato confusione tra i cittadini. In chiusura, si è discusso delle strategie comunicative e della necessità di coinvolgere maggiormente i cittadini nella definizione delle priorità locali. Il direttivo ha manifestato apertura alla collaborazione con associazioni e realtà del territorio per affrontare insieme le principali sfide.