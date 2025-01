Giugliano, scoperto deposito illegale di rifiuti: denunciato 45enne

I carabinieri forestali di Pozzuoli, in collaborazione con il Nipaaf di Napoli e l’ufficio tecnico del Comune di Giugliano, hanno intensificato i controlli nella “Terra dei Fuochi” per contrastare il degrado ambientale e gli illeciti legati ai rifiuti. Durante un’ispezione su un fondo di circa 460 mq in via Palmentiello, i militari hanno scoperto un’area utilizzata come deposito abusivo di materiale ferroso e rifiuti pericolosi, abbandonati senza alcuna autorizzazione. Il responsabile, un 45enne residente a Giugliano, aveva trasformato il terreno in un luogo di degrado ambientale e rischio per la sicurezza. Nel corso dell’operazione è stata trovata una vettura priva di targa, risultata rubata. Oltre ai rifiuti e ai materiali ferrosi, sono state identificate strutture abusive prive di documentazione autorizzativa. Al termine degli accertamenti, l’area, il materiale abbandonato e la vettura sono stati posti sotto sequestro penale. Il 45enne è stato denunciato per ricettazione, abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, e per la realizzazione di strutture abusive senza le necessarie autorizzazioni. L’operazione rientra in una più ampia strategia di contrasto agli illeciti ambientali nella “Terra dei Fuochi”, un’area fortemente colpita dall’inquinamento e dagli smaltimenti illegali di rifiuti.