Maturità 2025, Latino al Classico e Matematica allo Scientifico

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso note oggi le materie della seconda prova scritta (la prima è per tutti l’italiano) dell’Esame di Maturità 2025. Tra le discipline caratterizzanti, spiccano latino per il liceo classico e matematica per il liceo scientifico.

GLI ALTRI INDIRIZZI – Il decreto firmato dal ministro Giuseppe Valditara stabilisce che al liceo linguistico, la seconda prova sarà su Lingua e cultura straniera 1. Per gli Istituti tecnici del settore economico, indirizzo “Turismo”, la prova sarà su Lingua inglese Negli Istituti tecnici a indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, la materia scelta è Geopedologia, Economia ed Estimo.

STRUTTURA DELL’ESAME – L’Esame di Maturità, che segue le disposizioni del decreto legislativo 62/2017, si articola in tre fasi: Prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi, in programma mercoledì 18 giugno 2025 alle ore 8:30. Seconda prova scritta, differenziata per ogni indirizzo e focalizzata sulle discipline caratterizzanti il corso di studi. Per gli istituti professionali (D.lgs. 61/2017), la prova verterà sulle competenze in uscita e sui nuclei tematici fondamentali. Colloquio orale, finalizzato a verificare il raggiungimento del profilo educativo e professionale degli studenti. Durante il colloquio, i candidati dovranno anche presentare le esperienze maturate nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (Pcto) e dimostrare le competenze acquisite in Educazione civica.