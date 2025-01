L’amministrazione comunale di Roccarainola, guidata dal sindaco Giuseppe Russo, ha avviato la sua prima sperimentazione di bilancio partecipato, un’iniziativa innovativa che mira a coinvolgere direttamente i cittadini nelle scelte relative all’impiego delle risorse pubbliche. Il bilancio partecipato è un meccanismo di democrazia diretta, introdotto per la prima volta a Porto Alegre, in Brasile, nel 1989. Questo strumento consente alla comunità di avanzare proposte e influenzare le decisioni dell’amministrazione, garantendo maggiore trasparenza e condivisione nelle scelte pubbliche.

Per il triennio 2025-2027, il Comune di Roccarainola ha destinato 100mila euro, suddivisi nei seguenti ambiti: servizi sociali (10mila euro), lavori pubblici (50mila euro), manutenzione e patrimonio (25mila euro) e sport e cultura (15mila euro). Tra ottobre e gennaio, cittadini e associazioni hanno presentato 16 proposte, ma solo due sono state dichiarate ammissibili. Lo spoglio delle votazioni, effettuato il 13 gennaio, ha decretato la vittoria del progetto “Acquisto di attrezzature per la realizzazione di eventi”, che ha ottenuto 90 voti su 124 totali. Questa proposta ha superato l’idea “Acquisto di arredi per strutture museali”, che ha raccolto 32 voti.

L’amministrazione comunale ha annunciato e garantito un monitoraggio costante delle azioni intraprese, pubblicando aggiornamenti sul sito istituzionale e promuovendo verifiche pubbliche. L’assessore al Bilancio Lello Sirignano ha sottolineato l’importanza del progetto: “In consiglio comunale non è presente un gruppo di opposizione, e questa è stata una delle principali motivazioni per promuovere l’iniziativa. Era giusto aprirsi agli elettori e alla città. Anche le altre proposte che non sono state selezionate saranno prese in considerazione per una possibile realizzazione. Il bilancio partecipato sarà riproposto per tutta la durata dell’amministrazione”.