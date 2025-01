Gli agenti della Polizia Locale di Napoli, insieme a varie unità operative, hanno svolto una serie di interventi e controlli straordinari in diverse zone della città, portando a numerosi sequestri, sanzioni e un arresto.

INCIDENTE STRADALE E ARRESTO – In via Ferrante Imparato, l’Unità Operativa San Lorenzo è intervenuta per rilevare un incidente stradale. Durante i controlli, gli agenti hanno identificato e arrestato un uomo su cui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare.

ARENACCIA E PIAZZA OTTOCALLI – L’Unità Operativa Stella ha effettuato verifiche sul rispetto del Codice della Strada nella zona tra via Arenaccia e piazza Ottocalli, contestando 17 infrazioni per guida contromano, assenza di documenti, patente scaduta e mancata revisione. Sono stati ispezionati anche 5 esercizi commerciali, emettendo 4 sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico e sequestrando 30 chilogrammi di alimenti non a norma.

BORGO OREFICI – Un’operazione congiunta dell’Unità Operativa Avvocata e personale ausiliario ha accertato 197 violazioni per sosta irregolare, di cui 12 contestate sul momento. Sono stati rimossi 4 veicoli, due dei quali privi di assicurazione.

GAZEBO IRREGOLARI E OCCUPAZIONI ABUSIVE – Nella zona di piazza del Gesù, i controlli sulle attività commerciali hanno rilevato 5 casi di occupazioni abusive di suolo pubblico. Tra le violazioni figurano l’installazione irregolare di gazebo e l’assenza di autorizzazioni sanitarie e per la somministrazione. In un caso è stata accertata un’occupazione abusiva di 43 mq su carreggiata.

BIMBO DI 9 ANNI GUIDA MINI MOTO – Nella 8ª Municipalità, un’operazione interforze con la collaborazione dell’Unità Operativa Scampia, motociclisti Git e carabinieri ha portato al controllo di 47 veicoli, alla contestazione di 35 sanzioni e al sequestro amministrativo di 8 mezzi. Durante l’operazione, un bambino di 9 anni è stato sorpreso alla guida di una minimoto con motore a scoppio. Il caso è stato segnalato alla Procura dei Minori.