Nola, Biason firma la prima vittoria del 2025: Sant’Anastasia ko

Il Nola affronta il Sant’Anastasia nel primo turno del nuovo anno. Mister Zeman lancia subito in campo i nuovi innesti del mercato: Guadagno in porta, Lepre al centro dell’attacco, Mancini e Avolio convocati ma impegnati inizialmente dalla panchina, così come Vitolo, reduce da un infortunio. Il Nola spinge ma i suoi attacchi vengono neutralizzati in corner. I bianconeri rischiano al 16′ in contropiede ma il tap-in di Esposito sul secondo palo viene bloccato da Guadagno. Al minuto 19 occasione ghiotta per il Nola: Filosa e Papa triangolano in area, il giovane nolano va al tiro da posizione ravvicinata ma Iandoli si supera e salva in corner. La gara si mostra contratta, con i bianconeri che cercano la via del gol e i locali che rispondono in contropiede. Al 72′ la sblocca il Nola: assist al bacio di Filosa per scavalcare la difesa, capitan Biason arpiona e di precisione batte Iandoli. Il Nola resiste e cerca di chiuderla. E, in effetti, quasi ci riesce al minuto 88 con Liccardi che in spaccata tira verso la porta su cross di Dell’Orfanello trovando però la miracolosa respinta di Piscopo in anticipo su Iandoli. Tre punti fondamentali per il Nola in attesa del ritorno in coppa di mercoledì con la Sessana che potrebbe valere la finale.

DICHIARAZIONI – “Siamo molto contenti di questa vittoria, l’avversario si è dimostrato di valore – ha dichiarato mister Karel Zeman – qui diverse squadre perderanno, ecco perché oggi vale molto questa vittoria. C’è sempre da migliorare ma il secondo tempo secondo me è stato giocato molto bene. Abbiamo rischiato poco e creato diverse occasioni fino al gol. Ora ci concordiamo 24 ore di stop e poi al lavoro per la Sessana. La Coppa è uno dei due obiettivi stagionali, sappiamo bene che in queste competizioni non si può sbagliare. Ce la metteremo tutta per passare il turno e regalare alla nostra gente questa gioia“.

“Voglio fare un plauso ai nostri avversari, hanno giocato molto bene e ci hanno dato filo da torcere come ormai facevano da 6 gare con tutti gli altri avversari – ha aggiunto il Direttore Generale Antonio Governucci – Un grazie lo rivolgo sempre ai tifosi che erano tantissimi. Oggi doveva essere vittoria e vittoria è stata anche se i ragazzi non sono stati completamente brillanti, probabilmente anche a causa dei carichi di lavoro. Ora un po’ di pausa e poi si affronta la Sessana in Coppa che è una squadra temibile e non merita la classifica che ha. All’andata potevamo ottenere un risultato più ampio e ora affronteremo questa sfida con attenzione e rispetto. Sono convinto che alla fine ce la faremo e dedicheremo questo risultato al Nola, alla città, ai tifosi e al presidente che non ci fa mancare nulla. Lo mettiamo noi, lo meritano tutti“.

IL TABELLINO

SANT’ANASTASIA – NOLA 0-1

SANT’ANASTASIA: Iandoli, De Siena, Piscopo, Palladino (63′ Di Palma), Vivolo, Sepe, Esposito (53′ Caiazzo), Sgambati (80′ Del Piercio), Onesto (49′ Mazzucchiello), Xheleshi (80′ Masi), Iadelisi. A disposizione: Pone, Stanzione, Airone, Velotti. Allenatore: Gennaro Monaco.

NOLA: Guadagno, Dell’Orfanello, Pepe, Mansi, Cozzolino (89′ Vitolo), Melillo (68′ Castagna), Papa (46′ Cacciatore), Biason, Varsi (80′ Avolio), Filosa, Lepre (85′ Liccardi). A disposizione: Alcolino, Cavallini, De Luca, Mancini. Allenatore: Karel Zeman.

ARBITRO: Diomaiuta di Salerno (assistenti Frisulli di Ercolano e Cifariello di Ercolano).

RETE: Biason 72′.

NOTE: ammoniti Di Palma, Esposito e De Siena per il Sant’Anastasia; ammonito Dell’Orfanello per il Nola.