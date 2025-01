NOLA (Nello Lauro – Il Mattino.it) – Ladri in azione nella notte al Seminario Vescovile di Nola. La scoperta del furto è avvenuta questa mattina all’alba, quando il rettore Monsignor Francesco Iannone si è accorto dell’accaduto. I malviventi sono entrati attraverso un ingresso su via Seminario, lato Sant’Angelo, dopo aver forzato le porte. All’interno, hanno rubato 500 euro in contanti, destinati alle spese quotidiane, e svuotato i distributori automatici di bibite. Oltre alla somma sottratta, i danni complessivi alle porte e alle strutture ammontano a oltre 2000 euro. L’area, priva di telecamere di sorveglianza, non ha fornito elementi utili immediati per identificare i responsabili. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Nola, affiancati dalla sezione scientifica, per raccogliere indizi e avviare le indagini.