SAN PAOLO BEL SITO – L’installazione di un’antenna radio base 5G nel cuore del centro storico di San Paolo Bel Sito ha scatenato forti polemiche tra i cittadini, le associazioni e comitati ambientalisti e i consiglieri di minoranza, che accusano l’amministrazione comunale di superficialità, approssimazione e mancanza di trasparenza. Secondo quanto dichiarato dall’opposizione, la richiesta di installazione dell’antenna sarebbe pervenuta al Comune già a maggio 2024, ma l’amministrazione non avrebbe informato adeguatamente la cittadinanza, né pubblicato l’istanza sul sito ufficiale. Inoltre, non sarebbe stato avviato alcun confronto con il gestore telefonico per valutare soluzioni alternative, come la collocazione dell’antenna su un terreno comunale che avrebbe potuto garantire anche un introito per le casse pubbliche. Secondo quanto scrivono i consiglieri Raffaele Riccio, Carmine Lizza e Marco Montemurro i lavori sono iniziati senza alcun dibattito pubblico e solo grazie alle segnalazioni dei residenti, lo scorso dicembre, la questione è venuta alla luce. A seguito delle proteste, il sindaco ha emesso un’ordinanza di sospensione temporanea il 6 dicembre, ma secondo i consiglieri di minoranza il provvedimento è apparso tardivo e inefficace.

IMPIANTO IN AREA SENSIBILE – L’antenna è stata collocata nei pressi dell’area comunale multifunzionale, che include parcheggio gratuito, colonnine di ricarica, una casetta dell’acqua, un’area fitness e mercatale. Inoltre, la sua vicinanza a un centro di emodialisi, alla piazza principale e a una parrocchia molto frequentata alimenta le perplessità sulla scelta del sito.

LE CRITICHE DI LEGAMBIENTE – Le nuove normative approvate dal governo nel 2023 – contestate da Legambiente durante audizioni parlamentari – hanno innalzato i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici da 6 a 15 V/m. “Questo significa che fino a 6 V/m avevamo dati scientifici cautelativi, oltre questa soglia non ci sono certezze sugli effetti sulla salute”, spiega Annamaria Iovino, presidente di Legambiente Nola “La Cicala”. L’Italia, inoltre, sarebbe l’unico Paese in Europa a misurare i campi elettromagnetici sulla media delle 24 ore anziché su quella dei 6 minuti, un parametro che – secondo gli ambientalisti – favorisce gli operatori telefonici a scapito della tutela della popolazione. “L’unico obiettivo della nostra associazione è la tutela della salute pubblica, in nome del principio di precauzione”, afferma Iovino. Tuttavia, denuncia l’assenza di dialogo con la società che ha installato l’antenna, nonostante questa vanti un rating positivo in termini di responsabilità sociale. “Si è resa indisponibile a qualsiasi interlocuzione per valutare una soluzione alternativa che garantisse sia la copertura del servizio, sia la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici”, aggiunge.

LE RICHIESTE DELL’OPPOSIZIONE – La principale critica rivolta all’amministrazione riguarda la mancanza di aggiornamento del Piano-Regolamento Comunale per le Antenne, che risale al 2011. Un adeguamento avrebbe consentito di individuare siti più idonei e distanti dal centro storico, minimizzando l’impatto elettromagnetico sulla popolazione. I consiglieri di minoranza Raffaele Riccio, Carmine Lizza e Marco Montemurro denunciano l’episodio come un caso emblematico di cattiva gestione amministrativa e chiedono che venga fatta piena chiarezza sulla vicenda. Inoltre, sollecitano l’aggiornamento immediato del Piano-Regolamento per evitare situazioni simili in futuro e garantire una gestione più responsabile e partecipata.

DIBATTITO APERTO – Le preoccupazioni restano alte, soprattutto per l’impatto che l’impianto potrebbe avere sui soggetti più vulnerabili. “Non c’è progresso né superamento del divario digitale che possa giustificare rischi per la salute dei cittadini, in particolare dei più piccoli e deboli”, conclude Iovino.