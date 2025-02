In casa droga creata in laboratorio, c’è anche la cocaina rosa

In casa aveva allestito un vero e proprio minimarket della droga chimica, tra le più letali e pericolose. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri della compagnia di Pozzuoli nell’abitazione di un 45enne incensurato, a Giugliano in Campania. Sono state trovate 879 dosi di exasy (352 grammi), 11 involucri di Ketamina (229 grammi) e 2 involucri di Mdma (44 grammi) con la cocaina rosa. Sequestrati anche un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. Le indagini hanno permesso di comprendere che l’arrestato creasse lui stesso lo stupefacente anche se non disdegnava l’acquisito sul web, con canali social, che utilizzava anche per la vendita. L’arrestato è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.