La Città Metropolitana di Napoli ha siglato un accordo-quadro del valore di 2,5 milioni e mezzo di euro per la manutenzione straordinaria di ponti e viadotti per i prossimi 12 mesi. Questo consentirà di intervenire con flessibilità e rapidità sulle infrastrutture più ammalorate delle strade che ricadono nei seguenti comuni: Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Boscoreale, Ercolano, Casola, Lettere, Agerola, Pimonte, Gragnano, Vico Equense, Nola, Visciano, Caivano, Cicciano, Tufino, Comiziano, Roccarainola, Ottaviano, San Paolo Belsito, Carbonara di Nola, Liveri, Saviano, Somma Vesuviana, Palma Campania, Poggiomarino, San Gennaro Vesuviano, Marigliano, Scisciano, Castello di Cisterna, Casoria, Acerra, Afragola, Brusciano.

In base alle esigenze riscontrate si potrà procedere, di volta in volta, al rifacimento o consolidamento delle strutture in cemento armato o in acciaio, al rifacimento dei giunti degli impalcati, alla sostituzione della pavimentazione stradale, all’adeguamento dei cordoli e alla messa in sicurezza delle barriere stradali, al rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e quant’altro sia utile alla sicurezza di chi viaggia. Prevista anche la pulizia e il taglio della vegetazione per garantire la piena visibilità e sicurezza lungo tutto il tracciato stradale. “Prosegue l’impegno della Città Metropolitana di Napoli per garantire la massima sicurezza per gli automobilisti e i motociclisti. La formula dell’accordo-quadro ci permette di assicurare flessibilità e velocità negli interventi laddove ce n’è più bisogno” afferma il consigliere delegato alla Viabilità, Dionigi Gaudioso.