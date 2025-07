COMIZIANO (Nello Lauro) – Si è spento all’età di 85 anni Paolino Napolitano, medico condotto ed ex sindaco di Comiziano. Figura storica nella vita pubblica e sociale del piccolo centro del Nolano, ha rappresentato per decenni un punto di riferimento umano e professionale per l’intera comunità. Medico di famiglia nel senso più profondo del termine, Napolitano ha esercitato la professione con passione e dedizione, garantendo cure e assistenza a intere generazioni di cittadini. Sempre disponibile, sempre presente, è stato per tanti un punto di ascolto e conforto, prima ancora che un professionista della salute. Oltre al camice, ha indossato anche la fascia tricolore, ricoprendo il ruolo di sindaco di Comiziano per due mandati consecutivi, dal 2009 al 2018. Ha saputo coniugare l’esperienza da medico con quella da amministratore, mantenendo sempre al centro le esigenze delle persone. Il valore umano e professionale di Paolino Napolitano era stato recentemente celebrato anche pubblicamente: nell’aprile scorso, infatti, il Comune di Comiziano gli ha conferito una targa celebrativa, consegnata in una cerimonia ufficiale nella sala consiliare, gremita di cittadini. La motivazione recita: “L’impegno instancabile, professionale e umanitario, offerto con passione e generosità nei lunghi anni al servizio della comunità nell’esercizio della professione medica”. Un riconoscimento che ha voluto omaggiare non solo il professionista, ma l’uomo che per anni ha rappresentato un punto fermo per i suoi concittadini. Nel giugno scorso, inoltre, l’Ordine dei Medici di Napoli gli aveva conferito la medaglia d’oro per i 50 anni di attività medica, sottolineando ancora una volta la sua figura come esempio di dedizione al lavoro e umanità. I funerali si terranno domani, alle 11:30, nella chiesa di San Severino a Comiziano, dove la comunità si stringerà nel dolore e nel ricordo, per salutare uno dei suoi cittadini più amati.