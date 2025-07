TERZIGNO (rgl) – Spari nella notte e sangue in strada. Un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato ferito a colpi d’arma da fuoco mentre si trovava davanti alla porta della propria abitazione in via Giacomo Puccini. Al suo fianco il cane, che purtroppo è stato colpito mortalmente. Erano da poco passate le 2 quando ignoti hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco, verosimilmente da fucile, colpendo il 50enne alla gamba destra. Per lui ferite serie ma non letali: è stato trasportato in ospedale e sottoposto a cure, mentre per il suo cane non c’è stato nulla da fare. L’animale è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della stazione di Terzigno e i militari della sezione Radiomobile della compagnia di Torre Annunziata. I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi e rinvenuto sei cartucce calibro 12, presumibilmente esplose durante l’agguato.