CASAMARCIANO (rgl) – Il Casamarciano continua la sua ambiziosa campagna di rafforzamento in vista del prossimo campionato di Prima Categoria e ufficializza l’ingaggio di Carmine Di Meo, attaccante classe 1986, profilo di grande esperienza e qualità, moto conosciuto negli ambienti calcistici dell’area nolana. Un vero e proprio lusso per la categoria: Di Meo porta con sé un bagaglio tecnico straordinario, leadership naturale, fiuto del gol e la capacità di fare la differenza negli ultimi 35 metri. Può ricoprire più ruoli nel reparto offensivo con la stessa efficacia, mettendo a disposizione della squadra non solo il talento, ma anche l’esperienza maturata in anni di calcio giocato ad alti livelli. Nel corso della sua carriera, ha vestito le maglie di Cicciano, con cui ha conquistato il campionato nella stagione 2011/12, Rinascita Vico, Nola 1925 in Serie D, Sangennarese, Baiano, Cimitile e Fc Marigliano, superando la soglia delle 100 reti tra Eccellenza e Promozione. Particolarmente significativa l’esperienza vissuta con la maglia del Cimitile dove in cinque stagioni ha offerto prestazioni di altissimo livello, sfiorando in più occasioni la vittoria del campionato e laureandosi capocannoniere nella stagione 2021/22. Con il suo arrivo, il Casamarciano alza ulteriormente l’asticella in vista della nuova stagione.