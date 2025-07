NAPOLI (rgl) – Un malore improvviso ha strappato alla vita il dottor Giovanni Di Tuoro, medico in servizio presso il Saut (Soccorso Avanzato con Unità Territoriale) del 118 di Pollena Trocchia, nell’ambito dell’Asl Napoli 3 Sud. Aveva 66 anni e si stava preparando alla pensione, ma non aveva mai abbandonato il suo impegno in prima linea per l’emergenza sanitaria. Il medico, neurochirurgo stimato, ha accusato il malore durante il turno di lavoro. Soccorso immediatamente dai colleghi e stabilizzato, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare, dotato della strumentazione necessaria per affrontare la situazione critica. Purtroppo, è deceduto poco prima di essere sottoposto a un intervento chirurgico. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente tra gli operatori dell’emergenza territoriale, suscitando sconforto e dolore. Di Tuoro era considerato da tutti un professionista preparato e umano, amato dai colleghi e rispettato dai pazienti per la sua competenza e il suo spirito di servizio. A darne notizia l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, presieduta da Manuel Ruggiero, che ha espresso il proprio cordoglio e ha ricordato il valore umano e professionale del medico: “Una perdita enorme per la comunità sanitaria. Il dottor Di Tuoro è morto da eroe, al lavoro per salvare vite. Il nostro abbraccio va alla sua famiglia e a tutti i colleghi del 118. Roposa in pace, Giovanni”. Anche la direzione strategica dell’Asl Napoli 3 Sud, attraverso il direttore generale Giuseppe Russo, ha voluto omaggiare la memoria del medico: “Alla famiglia del dottor Di Tuoro esprimiamo la più profonda vicinanza. Ricordiamo con gratitudine il suo amore per il lavoro e lo straordinario senso del dovere che ha sempre dimostrato. Il suo esempio resterà nei cuori di tutti gli operatori del nostro 118”.