Con targa rubata, rapina donna e si schianta dopo la fuga: arrestato

CASERTA (rgl) – È finita con un inseguimento, un incidente e un arresto la mattinata criminale di un 45enne pluripregiudicato di Caivano, sorpreso in flagranza dai carabinieri della stazione di Gricignano di Aversa, con il supporto dei colleghi di Sant’Arpino. L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per reati specifici, ha messo a segno una rapina aggravata percorrendo la strada provinciale Succivo-Marcianise a bordo di una Fiat Panda grigia con targa risultata rubata. Travestito con un passamontagna e armato di una pistola replica priva del tappo rosso, ha bloccato una donna di 44 anni di Gricignano, minacciandola e costringendola a consegnare un anello e una collana in oro, prima di darsi alla fuga. Ma la sua corsa è durata poco. Durante la fuga, infatti, ha impattato con un’altra vettura, carambolando fuori strada. Intrappolato nell’auto incidentata, è stato liberato e arrestato dai carabinieri immediatamente giunti sul posto. I tre occupanti dell’altro veicolo coinvolto nell’impatto sono rimasti lievemente feriti e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Aversa per accertamenti. Anche l’arrestato ha riportato ferite non gravi ed è stato medicato prima di essere condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima. La pistola e il passamontagna usati per il colpo sono stati sequestrati. I militari dell’Arma stanno ora approfondendo il caso: l’uomo potrebbe essere responsabile di altre rapine commesse nei mesi scorsi in provincia di Caserta, utilizzando lo stesso veicolo.