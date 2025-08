NAPOLI (rgl) – All’alba, Napoli si è svegliata sotto il rumore delle sirene e delle operazioni di polizia. Un’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, con l’esecuzione di sei misure cautelari, ha colpito una rete legata al clan Mazzarella, una delle più radicate organizzazioni criminali del capoluogo campano. Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, con il supporto dei commissariati Vicaria-Mercato e Ponticelli, hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Napoli, su richiesta della Dda, nei confronti di sei soggetti gravemente indiziati di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. Nel dettaglio, per uno degli indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per un altro gli arresti domiciliari, mentre un terzo dovrà lasciare il comune di Napoli per effetto del divieto di dimora. Gli altri tre sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il blitz odierno rappresenta un nuovo sviluppo dell’indagine che il 10 luglio scorso aveva già portato all’arresto di 25 persone, accusate a vario titolo di associazione mafiosa, traffico di droga, ricettazione, detenzione di armi clandestine e porto abusivo di armi da fuoco. Le indagini hanno delineato con chiarezza l’operatività del clan Mazzarella e delle sue articolazioni principali sul territorio: il gruppo del Connolo, legato alle famiglie Barattolo e Galiero; la storica roccaforte di Forcella, sotto il controllo dei Buonerba, detti “Capelloni”; e l’area di Poggioreale, feudo dei Nunziata, noti come “Castagnari”. I sei indagati raggiunti oggi dalle misure sono stati sottoposti a interrogatorio preventivo, come previsto dalla recente normativa. All’esito degli accertamenti, il gip ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per procedere con i provvedimenti cautelari. Durante le perquisizioni, in un sottotetto di uno stabile nella zona di Porta Nolana, gli agenti hanno trovato una pistola Glock rubata, munizioni e 14 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1,5 chilogrammi. Tutto il materiale è stato sequestrato.