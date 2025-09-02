BAIANO (rgl) – Un incontro speciale, all’insegna della legalità e della cittadinanza attiva, ha visto protagonisti i giovani studenti del campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile” a Baiano. Nei giorni scorsi, i carabinieri della locale Compagnia hanno dialogato con 25 ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni, coinvolgendoli in un percorso di sensibilizzazione al rispetto delle regole e alla prevenzione dei fenomeni criminosi. Accolti con entusiasmo, i militari hanno trasformato la giornata in un momento di crescita e confronto, stimolando nei ragazzi la consapevolezza dell’importanza della legalità e del ruolo attivo che ciascun cittadino può avere nella vita della comunità. Grande curiosità ha suscitato l’esposizione statica di alcuni mezzi in dotazione all’Arma territoriale: i ragazzi hanno potuto osservare da vicino le autoradio utilizzate quotidianamente per il pronto intervento, vivendo un’esperienza immersiva e concreta del lavoro svolto sul territorio. Non sono mancate le domande e gli interventi dei giovanissimi partecipanti, che hanno dato vita a un dialogo aperto e costruttivo con i militari dell’Arma. Un momento che ha contribuito a rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e nuove generazioni, gettando le basi per una cultura della legalità più solida e condivisa.