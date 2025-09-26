NAPOLI (rgl) – Ennesimo episodio di violenza in corsia a Napoli. Ieri, all’ospedale Monaldi, una 26enne ha insultato un’infermiera e colpito con uno schiaffo una dottoressa, costringendo all’intervento i carabinieri della compagnia Vomero. La vicenda si è verificata nell’area di degenza, dove la giovane, impegnata in una telefonata a voce alta, disturbava gli altri pazienti. Nonostante i ripetuti richiami dell’infermiera a moderare i toni, la 26enne ha reagito dapprima con insulti e poi con un’aggressione fisica alla dottoressa intervenuta per riportare la calma. I militari giunti sul posto hanno identificato la donna e l’hanno denunciata per aggressione e interruzione di pubblico servizio. Secondo i dati diffusi dall’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, si tratta della 42esima aggressione registrata nel 2025 all’interno dell’Asl Napoli 1. Sommando anche i casi segnalati all’Asl Napoli 2, dall’inizio dell’anno il numero complessivo sale a 54 episodi. “Numeri che confermano un’emergenza ormai fuori controllo – sottolineano dall’associazione –: medici e infermieri continuano a lavorare in condizioni di rischio, senza adeguate misure di protezione. Serve un impegno concreto delle istituzioni per garantire la sicurezza negli ospedali”.