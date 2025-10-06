POMIGLIANO D’ARCO (rgl) – Non ce l’ha fatta Vasile Bujac, 31 anni, operaio di origini moldave rimasto gravemente ferito nell’esplosione avvenuta sabato scorso in un’officina di autodemolizioni a Pomigliano d’Arco. L’uomo è deceduto nelle scorse ore all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era stato ricoverato in condizioni disperate subito dopo l’incidente. La deflagrazione, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata provocata dalla bombola di gpl di un veicolo in fase di demolizione, esplosa improvvisamente mentre gli operai erano al lavoro. L’onda d’urto ha investito l’intera area, causando il ferimento di altri due lavoratori, fortunatamente non in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i carabinieri, insieme ai tecnici dei vigili del fuoco e al personale sanitario del 118. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e di verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno dell’impianto. Sulla salma di Bujac sarà disposta l’autopsia, che potrà fornire ulteriori elementi utili alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Nola.