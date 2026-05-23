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Lusciano, officina trasformata in discarica: arrestato il titolare

Ambiente e SaluteCampaniaCaserta
Redazione GL
Author: Redazione GL
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LUSCIANO (rgl) – Un’officina meccanica trasformata in una discarica nascosta, tra pneumatici fuori uso, batterie esauste e contenitori di liquidi tecnici ammassati senza alcuna protezione. È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Lusciano insieme ai militari del Nucleo Forestale di Marcianise durante un controllo mirato alla tutela dell’ambiente e al contrasto dei reati legati allo smaltimento illecito dei rifiuti. L’ispezione è avvenuta al piano terra di uno stabile residenziale, dove l’autofficina operava. All’interno, i militari hanno trovato una vera e propria area di messa in riserva di rifiuti speciali e pericolosi, gestita senza autorizzazioni e in condizioni ritenute non conformi alla normativa vigente. Tra i materiali sequestrati figuravano pneumatici fuori uso, componenti meccaniche ed elettriche, batterie per auto e contenitori in plastica utilizzati per lo stoccaggio di liquidi tecnici, compresi recipienti destinati all’additivo AdBlue. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, i rifiuti erano conservati in modo eterogeneo, con fenomeni di miscelazione non consentita, una pratica che aumenta il rischio di contaminazione del suolo e delle falde. L’area è stata documentata e sottoposta a ulteriori verifiche tecniche per quantificare con precisione la tipologia e il volume dei materiali presenti. Al termine delle operazioni, i carabinieri hanno arrestato un 64enne del posto, titolare dell’officina, ritenuto responsabile di attività di gestione illecita di rifiuti speciali e pericolosi.

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