Saviano punta al Guinness: nasce il Migliaccio più lungo del mondo

SAVIANO (rgl) – La città del Carnevale si prepara a scrivere una pagina unica della sua storia: realizzare il “Migliaccio” più lungo del mondo, un dolce da Guinness che non sarà soltanto un primato gastronomico, ma un manifesto di inclusione, partecipazione e comunità. L’idea, nata da un gruppo di amici – Gennaro Tufano, Nello Fontanella, Domenico Fidanzio, Peppe Pierro e Pasquale Napolitano – è stata subito abbracciata dalla Pro Loco “Il Campanile” APS, guidata dal presidente Peppe Pierro, che ricopre il ruolo di associazione capofila. Accanto a loro, un fronte unito composto da associazioni per il supporto alla disabilità, istituti professionali alberghieri, realtà del territorio e il contributo tecnico del Pastry Chef Armando Pascarella. Il tentativo è stato ufficialmente iscritto al Guinness World Record, ma il cuore dell’iniziativa non è la lunghezza del dolce: sono i ragazzi speciali, veri protagonisti dell’impresa. Non spettatori, ma artefici del primato, impegnati in prima persona nella preparazione del migliaccio insieme agli studenti e ai docenti delle scuole alberghiere. “L’obiettivo è offrire ai ragazzi un contesto stimolante e altamente formativo, valorizzando le loro abilità manuali, relazionali e creative”, spiegano gli organizzatori. Un messaggio potente: la cooperazione supera ogni diversità, e il palcoscenico del Carnevale di Saviano diventa un megafono di inclusione e solidarietà. Nelle settimane che precederanno l’evento, le cucine degli istituti alberghieri ospiteranno laboratori di pasticceria inclusiva. Ragazzi speciali e studenti lavoreranno fianco a fianco, in coppie o piccoli gruppi, per: preparare l’impasto, cuocere i moduli del migliaccio e assemblare il dolce durante l’evento. Un percorso che favorirà amicizie, scambio di competenze e crescita personale. Il dolce sarà realizzato lungo via Antonio Ciccone, la strada di 200 metri che collega piazza Ciccone a piazza Vittoria, nel cuore del circuito storico dei carri allegorici del Carnevale. La logistica è già in fase di studio: misure, moduli, tempi di cottura, trasporto e assemblaggio. Il clima organizzativo è quello delle grandi occasioni, destinato ad accompagnare l’intero percorso fino al decreto di validità del giudice del Guinness. Il momento più simbolico sarà affidato proprio ai ragazzi speciali, che taglieranno la prima fetta del Migliaccio più lungo del mondo: un gesto che racchiude il senso profondo dell’iniziativa.