NAPOLI (rgl) – Formazione avanzata, innovazione digitale, sicurezza alimentare e valorizzazione delle eccellenze del territorio: nasce “Progetto Impresa 360°”, l’iniziativa promossa da Aicast Imprese Italia in collaborazione con il Cat Area Metropolitana di Napoli, realizzata con l’ausilio finanziario della Camera di Commercio di Napoli. Un programma che punta a trasformare il tessuto imprenditoriale locale attraverso percorsi formativi specialistici, consulenze mirate e strumenti tecnologici di nuova generazione. L’obiettivo è accompagnare imprese associate e non nel processo di digitalizzazione, favorendo l’adozione di soluzioni innovative e modelli organizzativi più efficienti. Il progetto mira a rafforzare la capacità delle aziende di utilizzare il digitale come leva strategica per: ottimizzare i processi interni, ampliare i mercati di riferimento, aumentare la competitività e migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi. Una parte centrale del programma è dedicata alle imprese del settore enogastronomico: laboratori artigianali, pasticcerie, cioccolaterie, pizzerie, panifici, gastronomie, ristoranti e attività affini. L’obiettivo è costruire un modello di sviluppo moderno e sostenibile, integrando: competenze tecniche specialistiche, gestione organizzativa, innovazione digitale e sostenibilità ambientale e sicurezza alimentare. I moduli saranno condotti da maestri professionisti, chef, tecnologi alimentari ed esperti del settore. Tra i percorsi previsti: Alta pasticceria moderna e innovativa, tecniche avanzate di cioccolateria e pralineria, pizzeria contemporanea: impasti, lievitazioni, gestione forno, panificazione evoluta: farine alternative, grani antichi, fermentazioni naturali, gastronomia e preparazioni gourmet, sommelier e abbinamento cibo-vino, degustazione e abbinamento olii, abbinamenti salumi e formaggi, macelleria: teoria e specifica delle carni e tecniche di sfilettamento ittico. Grande attenzione è dedicata alla sicurezza alimentare, alla tracciabilità e al controllo dei processi produttivi. Il progetto punta a diffondere pratiche aggiornate e conformi alle normative, integrando: sistemi digitali di monitoraggio, protocolli di qualità, innovazione di prodotto e sostenibilità e riduzione degli sprechi. Il programma prevede anche un momento di riconoscimento pubblico per le realtà imprenditoriali che si distinguono per innovazione, qualità, sostenibilità e capacità di generare valore sul territorio. “Progetto Impresa 360°” si propone come un vero ecosistema di crescita, pensato per accompagnare le imprese verso un futuro più competitivo, digitale e sostenibile.