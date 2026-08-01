PORTICO DI CASERTA (rgl) – Una notte che poteva trasformarsi in tragedia si è conclusa con un arresto e un intervento risolutivo dei Carabinieri. Un 34enne domiciliato a San Prisco è stato fermato e arrestato dopo aver minacciato il barista con un coltello seghettato di 30 centimetri e aver poi aggredito i militari intervenuti sul posto. L’allarme è scattato in un bar di Portico di Caserta, dove era stata segnalata la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuta all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 34enne teneva il coltello occultato dietro la schiena, pronto a usarlo contro il titolare dell’esercizio commerciale. I militari della stazione di Macerata Campania, supportati dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Santa Maria Capua Vetere, sono intervenuti con rapidità, riuscendo a disarmarlo prima che potesse colpire. Durante le operazioni, l’uomo avrebbe opposto una violenta resistenza, rendendo necessario il suo contenimento in condizioni di sicurezza. Condotto in caserma per l’identificazione, il 34enne avrebbe continuato a mantenere un comportamento aggressivo e minaccioso. In un tentativo di fuga, ha provato a scavalcare la recinzione della caserma, danneggiando una parte metallica, ma è stato immediatamente bloccato. Il coltello è stato sequestrato. Nessuna persona è rimasta ferita. Al termine delle procedure, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.