SANT’ARPINO (rgl) – Un cantiere apparentemente ordinario, ma dietro le impalcature si nascondevano irregolarità gravi: lavoro nero, mancanza di formazione, assenza di sorveglianza sanitaria e violazioni che mettono a rischio la vita dei lavoratori. È quanto emerso da un controllo dei carabinieri che ha portato alla sospensione delle attività di due imprese e alla denuncia dei rispettivi titolari. L’ispezione è stata condotta dai militari della stazione di Sant’Arpino, insieme al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Caserta e ai tecnici dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, all’interno di un cantiere edile attivo nel comune atellano. Durante le verifiche sono stati individuati quattro lavoratori impiegati “in nero”, privi della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro. Una situazione già di per sé grave, aggravata da ulteriori violazioni in materia di sicurezza: mancata formazione dei lavoratori; assenza di sorveglianza sanitaria e mancato aggiornamento del Piano Operativo di Sicurezza. Alla luce delle irregolarità riscontrate, è scattata la sospensione dell’attività imprenditoriale per entrambe le ditte coinvolte, come previsto dalla normativa a tutela dei lavoratori. Contestualmente sono state irrogate sanzioni amministrative e prescrizioni per circa 27.800 euro. Gli esiti dell’attività ispettiva sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica e all’Autorità amministrativa per i successivi adempimenti.