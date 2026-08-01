POZZUOLI (rgl) – Un boato improvviso, poi la roccia che si stacca dalla montagna e piomba sulla carreggiata, colpendo in pieno un’auto in transito. Paura questa mattina in via Campana, all’altezza della Montagna Spaccata, direzione Quarto, dove un grosso sasso si è staccato dal costone ed è finito sulla strada, investendo una Peugeot SW con a bordo una coppia di 60 e 51 anni. Marito e moglie, che stavano percorrendo la tratta, sono rimasti miracolosamente illesi. L’impatto è stato violento, ma la roccia ha colpito la parte anteriore del veicolo senza provocare ferite gravi ai due occupanti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e la polizia municipale, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le verifiche sul costone roccioso per valutare eventuali ulteriori rischi di distacco. La coppia è stata trasferita in ospedale in codice bianco, per accertamenti precauzionali. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza.