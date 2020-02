Cimitile, cocaina e pistola “illegale”: polizia arresta 33enne

CIMITILE – Ieri sera gli agenti del commissariato di Nola, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Nazionale delle Puglie due uomini uno dei quali, alla vista della pattuglia, si è disfatto di un involucro lanciandolo a terra. I poliziotti li hanno bloccati recuperando l’involucro contenente cocaina per un peso di 0,87 grammi e hanno sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente l’uomo che lo aveva gettato poco prima, un 41enne di Cimitile con precedenti di polizia. Nei confronti del secondo uomo, Salvatore Prisco, 33enne di Cimitile, è stata invece eseguita una perquisizione domiciliare che ha consentito di sequestrare 3 grammi di cocaina, due bilancini, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, una pistola semiautomatica priva di matricola e 20 cartucce. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di arma da sparo.