Mangiano e scappano senza pagare in agriturismo nel Vallo di Lauro, denunciata coppia del Nolano

Si sono allontanati dal ristorante senza pagare il conto e sono finiti nei guai: i carabinieri della stazione di Lauro hanno denunciato una coppia trentenne, ritenuta responsabile del reato di Insolvenza fraudolenta in concorso. È accaduto qualche sera fa in un agriturismo del Vallo di Lauro. I due, dopo aver mangiato e bevuto, quando è arrivato il conto, hanno deciso di non pagare. Avrebbero dovuto spendere circa una centinaia di euro e invece hanno tentato la carta della fuga: quando è arrivato il momento di pagare hanno approfittato della distrazione del proprietario del ristorante e dei camerieri e si son dileguati. Il ristoratore però non si è perso d’animo, denunciando subito l’accaduto ai carabinieri. L’attività d’indagine sviluppata dai carabinieri, attraverso l’acquisizione di utili informazioni e delle immagini riprese dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza, ha permesso di identificare i due entrambi di un comune dell’hinterland nolano. Alla luce delle evidenze emerse, a carico della coppia è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.