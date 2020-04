Coronavirus, due casi positivi a Tufino: 26 persone messe in quarantena

TUFINO – Due nuovi casi positivi nel comune al tampone del covid19 a Tufino. I due sono operatori sanitari che lavorano in una struttura partenopea e sono in buone condizioni di salute. Il sindaco Carlo Ferone ha inoltre disposto la quarantena per altre 26 persone che potrebbero aver avuto contatti con i contagiati. Il bilancio per Tufino dall’inizio dell’epidemia di coronavirus è di 4 persone positive e di 28 messe in quarantena.