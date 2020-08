Lo hanno trovato riverso sul ciglio di via Giovanni Falcone (una traversa della sempre trafficata Nazionale delle Puglie) a Pomigliano privo di conoscenza. Un giovane di circa 20 anni di origine indiana è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato subito all’ospedale Cardarelli di Napoli. Il malcapitato è stato ricoverato in codice rosso: attualmente è in coma (molto probabilmente con un’emorragia celebrale). Le forze dell’ordine sono al lavoro per cercare di stabilire le cause che hanno portato a tutto questo. Aperte tutte le ipotesi: da una lite, a una caduta senza escludere alcuna pista. A circa 500 metri c’è anche una piazza di spaccio. (nl)