“La violenza sulle donne è retaggio di una cultura figlia dell’ignoranza, del pregiudizio e della discriminazione. Ed è per questo che ogni forma di violenza, sia essa fisica o verbale, va sempre condannata. Vicinanza a Carmela De Stefano, candidato sindaco per Casamarciano Libera e Giusta e a tutte le donne che, in ogni forma e in ogni luogo, subiscono violenza”: è quanto afferma Clemente Primiano candidato sindaco della lista “Sì Amo Casamarciano”. “La nostra lista – afferma Primiano – essendo composta dal 50% da donne è particolarmente sensibile a questo tema. Pubblicamente diciamo no ad ogni forma di violenza sulle donne, su tutte le donne e, domenica 6 settembre ore 11 in piazza Monumento, stringiamoci di più in segno di solidarietà e di rispetto. L’invito è a tutte le donne impegnate in questa campagna elettorale, a tutte quelle impegnate a vario titolo nell’associazionismo, e a chiunque voglia dar sostegno e solidarietà, garantendo il rispetto delle misure di contenimento anti Covid”. “Ci sono tanti modi per entrare nella vita delle persone, ma ce n’è solo uno per rimanerci: il rispetto. Se – conclude Clemente Primiano – non c’è rispetto per gli altri non c’è umiltà e rispetto verso se stessi. In campagna elettorale tutti dovrebbero rispettare e rispettarsi per vivere la competizione in modo sereno, costruttivo e trasparente. Quindi l’invito e la promessa è a volare alto con leggerezza e con serenità. Abbiamo tanto da raccontare e da dirci. Non consentiremo a nessuno di sporcare una campagna elettorale nata all’insegna del rispetto e del dialogo”.