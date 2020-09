Dopo i ministri Nunzia Catalfo e Sergio Costa a San Paolo Bel Sito arriva anche Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri sarà venerdì 18 settembre alle 17 in piazza Castelnuovo delle Lanze per parlare del taglio del numero dei parlamentari e per la chiusura di campagna elettorale delle comunali a sostegno del candidato sindaco del M5S Michele Nappi.